Назван срок возобновления запуска «Союзов» к МКС

Россия возобновит запуски пилотируемых кораблей «Союз» к Международной космической станции в диапазоне с 23 ноября по 3 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме.

По словам собеседника агентства, подготовка к запуску корабля «Союз МС-11» не прекращалась, и госкомиссия и «Роскосмос» выберут для пуска одну из дат в обозначенном диапазоне.

Корабль «Союз МС-09», в бытовом отсеке которого обнаружили отверстие, предположительно, вернется на Землю в конце декабря. Также отмечается, что космонавты Олег Кононеко и Сергей Прокопьев в середине декабря выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть «Союз МС-09» снаружи.