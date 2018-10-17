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Назван срок возобновления запуска «Союзов» к МКС
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Назван срок возобновления запуска «Союзов» к МКС 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия возобновит запуски пилотируемых кораблей «Союз» к Международной космической станции в диапазоне с 23 ноября по 3 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме.
По словам собеседника агентства, подготовка к запуску корабля «Союз МС-11» не прекращалась, и госкомиссия и «Роскосмос» выберут для пуска одну из дат в обозначенном диапазоне.
Корабль «Союз МС-09», в бытовом отсеке которого обнаружили отверстие, предположительно, вернется на Землю в конце декабря. Также отмечается, что космонавты Олег Кононеко и Сергей Прокопьев в середине декабря выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть «Союз МС-09» снаружи.
Ранее 11 октября сообщалось, что во время запуска пилотируемого корабля «Союз» с космодрома «Байконур» произошло отключение двигателей второй ступени. Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане вблизи города Жезказган. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Хейг должны были провести в космосе 187 суток и провести более пятидесяти экспериментов.
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