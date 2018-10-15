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Обнаружен новый опасный вирус на Android
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Обнаружен новый опасный вирус на Android 

Lenta.ru + ещё 12 3 часа назад
Фото: Rodrigo Reyes Marin / AFLO / Globallookpress.com
Эксперты в области кибербезопасности из компании Cisco обнаружили новый вирус-вор для Android. Об этом они сообщили в блоге организации.
Опасную программу специалисты назвали GPlayed. В ее оформлении преступники копировали официальное приложение Google Play. После загрузки на экране гаджета появлялся значок с подписью Google Play Marketplace.
Программа, наделенная правами администратора, позволяла киберпреступникам управлять устройством удаленно. Они могли самостоятельно заблокировать гаджет или использовать его для звонков или отправки сообщений. Помимо информации, хранящейся в памяти устройства, приложение способно выкрасть платежные данные.
По сообщениям специалистов, сейчас злоумышленники активно тестируют свою новую разработку, и в будущем она может стать серьезной угрозой для Android-устройств.
Ранее стало известно, что российская группировка хакеров The Lucy Gang создала ботнет для Android-устройств. Вредоносное ПО обманом получало права администратора устройства и передавало контроль над гаджетом киберпреступникам.
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