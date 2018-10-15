«Яндекс» попросили наказать за ссылки на пиратов

«Ъ»: Роскомнадзор просят оштрафовать «Яндекс» за ссылки на заблокированные ресурсы

"В обращении [АЗАПИ] указывается, что при поиске на "Яндексе" "зеркал" заблокированных сайтов сервис в числе рекомендуемых ресурсов выдает ссылку на оригинальные сайты. К жалобе АЗАПИ прилагаются скриншоты с поисковой выдачей сайтов RuTracker и "Либрусек", доступ к которым был ограничен в 2016 году по обращению ассоциации в интересах крупнейшей российской издательской группы "Эксмо-АСТ", — сообщает издание.

Как отмечает газета, жалоба стала первым официальным обращением в Роскомнадзор, связанным с вступившими в силу в сентябре поправками к КоАП РФ, предусматривающими штраф для юрлиц в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей за выдачу ссылок на сайты с незаконным контентом.

В АЗАПИ отмечают, что "Яндекс" может не согласиться с предъявленными претензиями, так как ссылки на заблокированные ресурсы предлагаются рекомендательным алгоритмом поисковика и, чтобы их увидеть, необходимо совершить несколько переходов. "Если искать "зеркала" заблокированных сайтов и открыть несколько ссылок подряд, алгоритм понимает, что пользователь не нашел, что ему нужно, и выдает прямые ссылки", — поясняет директор АЗАПИ Максим Рябыко . Если же в Роскомнадзоре согласятся с жалобой, а "Яндекс" не устранит нарушение, поисковик необходимо будет заблокировать, уверен Рябыко.