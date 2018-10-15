Ещё
«Яндекс» попросили наказать за ссылки на пиратов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ъ»: Роскомнадзор просят оштрафовать «Яндекс» за ссылки на заблокированные ресурсы 

ТАСС + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) направила в Роскомнадзор жалобу на нарушение антипиратского законодательства интернет-компанией "Яндекс", в поисковике которой отображаются ссылки на два заблокированных в РФ пиратских сайта — BitTorrent-трекера RuTracker и "Либрусек". Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсант".
"В обращении [АЗАПИ] указывается, что при поиске на "Яндексе" "зеркал" заблокированных сайтов сервис в числе рекомендуемых ресурсов выдает ссылку на оригинальные сайты. К жалобе АЗАПИ прилагаются скриншоты с поисковой выдачей сайтов RuTracker и "Либрусек", доступ к которым был ограничен в 2016 году по обращению ассоциации в интересах крупнейшей российской издательской группы "Эксмо-АСТ", — сообщает издание.
Как отмечает газета, жалоба стала первым официальным обращением в Роскомнадзор, связанным с вступившими в силу в сентябре поправками к КоАП РФ, предусматривающими штраф для юрлиц в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей за выдачу ссылок на сайты с незаконным контентом.
В АЗАПИ отмечают, что "Яндекс" может не согласиться с предъявленными претензиями, так как ссылки на заблокированные ресурсы предлагаются рекомендательным алгоритмом поисковика и, чтобы их увидеть, необходимо совершить несколько переходов. "Если искать "зеркала" заблокированных сайтов и открыть несколько ссылок подряд, алгоритм понимает, что пользователь не нашел, что ему нужно, и выдает прямые ссылки", — поясняет директор АЗАПИ Максим Рябыко. Если же в Роскомнадзоре согласятся с жалобой, а "Яндекс" не устранит нарушение, поисковик необходимо будет заблокировать, уверен Рябыко.
Представители "Яндекса" не стали комментировать ТАСС данную информацию.
ТАСС: последние новости
Times: последним страхом Стивена Хокинга было появление суперлюдей В NASA рассказали, что экипаж "Союза" летит на вертолете на Байконур Глава NASA похвалил команду агентства за эффективные действия в ходе инцидента с "Союзом"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невозможная посадка самолета попала на видео37
Автомобиль рухнул с парковки ТЦ в Москве19
Бавария предала Меркель44
Названы сроки появления С-70066
Астронавт NASA Хейг покинул Россию73
Видео
03:22
Бавария предала Меркель
В мире
00:32
Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Оружие
04:32
Cиноптики удивили москвичей прогнозом
Погода Новости Москвы
00:38
Панин выступил с объяснением после инцидента
Шоу-бизнес
02:24
Заправку F-35 над Афганистаном сняли на видео
Армия Оружие
00:51
«Огромный НЛО» сняли на видео
В мире Общество
06:35
Резкое решение Кремля шокировало Европу
В мире Европа
03:09
Первый выход «Казани» попал на видео
Армия Оружие
03:46
Стоянов госпитализирован в Москве
Шоу-бизнес
05:55
Киберсражения: Нидерланды объявили о войне с Россией
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение