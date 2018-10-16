Астронавт НАСА оценил надежность российских «Союзов»

Американский астронавт Скотт Келли прокомментировал аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Он отметил, что «Союз» на протяжении своей работы был очень надежным» но в случае «существенной неполадки» люди «каждый раз» будут «сомневаться в надежности», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «в целом» «Союз» показывал себя «очень хорошо», был «рабочей лошадкой по доставке людей в космос и обратно». Во время последнего запуска, по словам Келли, случилась «существенная аномалия».

При этом астронавт подчеркнул, что система эвакуации «Союза» сработала прекрасно.

Келли полагает, что авария не будет «иметь долгосрочный эффект» на российско-американское сотрудничество в космосе, но «усложнит логистику на МКС» в краткосрочной перспективе.

Астронавт сомневается, что американская пилотируемая программа теперь получит «значительное» ускорение, ведь «американские пилотируемые космические корабли еще не летали».

Он также не считает, что международные партнеры решат провести какие-то существенные изменения, например, в отношении Китая, который, обладая возможностью запуска людей в космос, не является участником МКС.

Напомним, астронавт НАСА Ник Хейг, не попавший на МКС из-за аварийного запуска, вернулся в США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии во время старта с Байконура ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10», а также о системе аварийного спасения САС.

35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС