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Назван последний страх Хокинга
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Назван последний страх Стивена Хокинга 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Последним страхом английского физика-теоретика Стивена Хокинга, умершего в этом году, было появление в будущем суперлюдей с измененными ДНК; их он считал угрозой для человечества, пишет Sunday Times со ссылкой на последнюю книгу ученого, которая будет опубликована 16 октября.
Труд называется «Короткие ответы на серьезные вопросы». В нем физик предположил, что в ближайшей перспективе богатые люди смогут вносить изменения в макромолекулы, которые отвечают за реализацию генетической программы. Таким образом они смогут модифицировать свой ДНК и своих детей, улучшить память и сопротивляемость болезням, а также продолжительность жизни и повышение интеллекта, передает ТАСС.
«Уверен, что в течение этого века люди откроют для себя возможность модифицировать как свои интеллектуальные способности, так и инстинкты, например, агрессию. Возможно, против генной инженерии на людях будут приняты законы, однако некоторые не смогут побороть искушение улучшить человеческие характеристики, такие как память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни», — пишет в книге Хокинг.
Он опасался, что такое развитие ситуации станет опасным для людей, которые не пройдут улучшение на генетическом уровне, в связи с чем «появление суперлюдей приведет к появлению серьезных политических проблем с неулучшенными людьми, которые не будут в состоянии с ними конкурировать».
«По-видимому, они вымрут или станут малозначимыми. Вместо этого мы получим расу людей, которые сами себя проектируют, все больше и больше улучшаясь», — предположил Хокинг.
Прах Стивена Хокинга, который умер 14 марта в возрасте 76 лет, захоронили в Вестминстерском аббатстве, а запись его голоса собирались отправить в космос в сторону ближайшей черной дыры 1A 0620-00.
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