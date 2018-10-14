РКК «Энергия» поняла причины аварии «Союза»

Специалисты поняли причины аварии ракеты «Союз-ФГ», заявил первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев . В корпорации пообещали сделать все необходимое, чтобы подобное больше не происходило.

Для недопущения аварий вновь будет проведен ряд мероприятий, после чего полеты будут возобновлены, рассказал Соловьев во время форума «Nauka0+», передает РИА "Новости"

Как сообщал News.ru, 11 октября ракете-носителю «Союз-ФГ» не удалось вывести корабль «Союз МС-10» на орбиту. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени «Союза-ФГ» не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. До полного выяснения причин было решено приостановить все пилотируемые пуски к МКС.