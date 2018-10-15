Найдена древнейшая улитка

Ученые нашли древнейшую из известных улиток: 99 миллионов лет в янтаре

Мьянма славится своими янтарными рудниками, в которых регулярно обнаруживаются невероятно древние останки существ, законсервированных в окаменевшей смоле. Недавно палеонтологам повезло — их коллекцию пополнила прекрасно сохранившаяся улитка, возраст которой составляет 99 миллионов лет!

В янтаре можно найти множество живых существ, однако меньше всего среди них ожидаешь увидеть… улитку. Однако именно ее палеонтологи обнаружили заключенной в окаменевшую смолу, возраст которой составляет примерно 99 миллионов лет. Удивительно, но за этот колоссальный промежуток времени прекрасно сохранился не только твердый панцирь, но даже мягкие ткани!

Ученые нашли улитку в Мьянме и датировали годы ее жизни юрским периодом — тем самым, во времена которого по земле бродили тираннозавры, трицератопсы и велоцирапторы. Морфология моллюска позволяет отнести его к семейству наземных улиток Cyclophoridae. На сегодняшний день это самая древняя из когда-либо найденных на Земле улиток.

Как известно, тела улиток чрезвычайно недолговечны. Мягкое, студенистое тело очень быстро разлагается после смерти, а тонкая и хрупкая скорлупа редко доходит до наших дней в качестве окаменелости. Поэтому улитки — редкие и весьма ценные находки для ученых. «Окаменевшая смола обладает удивительным качеством консервации, сохраняя 3D-тела в таком состоянии, будто они были пойманы в нее буквально вчера», поясняет палеонтолог Джеффри Стилвел из Университета Монаша в Австралии.

Вероятнее всего улитка была еще жива, когда попала в липкую ловушку. Об этом свидетельствует вытянутая форма тела и пузырек воздуха, образовавшийся в районе головы. Вероятно, именно это и сыграло свою роль в процессе консервации — смола обволакивала вытянутое тело, полностью покрывая его и защищая от миробов и воздействия окружающей среды. Сейчас ископаемое находится в коллекции Института палеонтологии Дексу в Чаочжоу, Китай.