На Байконуре готовятся к запуску «Союза»

Источник: на Байконуре начали готовить запуск следующего «Союза»

На космодроме Байконур началась подготовка к запуску на Международную космическую станцию пилотируемого корабля "Союз МС-10", несмотря на аварию "Союз-ФГ" 11 октября, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник на космодроме.

По его словам, в настоящее время специалисты проверяют исходное состояние систем корабля и выполняют их пробные включения.

"Сегодня на космодроме Байконур сотрудники РКК "Энергия" им. С. П. Королева и филиала корпорации — Завода экспериментального машиностроения — приступили к выполнению комплекса технологических операций по подготовке к запуску транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11", — рассказал источник.

Он также добавил, что график подготовки к запускам был составлен еще до аварии. Так как подготовка корабля к полету занимает приблизительно два месяца, то, если "МС-11" решат запускать раньше, специалистам на космодроме придется работать в две-три смены.

Ранее сообщалось, что комиссия по расследованию аварии "Союза-ФГ" приступила к работе.