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На Байконуре готовятся к запуску «Союза»
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Источник: на Байконуре начали готовить запуск следующего «Союза» 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
На космодроме Байконур началась подготовка к запуску на Международную космическую станцию пилотируемого корабля "Союз МС-10", несмотря на аварию "Союз-ФГ" 11 октября, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник на космодроме.
По его словам, в настоящее время специалисты проверяют исходное состояние систем корабля и выполняют их пробные включения.
"Сегодня на космодроме Байконур сотрудники РКК "Энергия" им. С. П. Королева и филиала корпорации — Завода экспериментального машиностроения — приступили к выполнению комплекса технологических операций по подготовке к запуску транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11", — рассказал источник.
Он также добавил, что график подготовки к запускам был составлен еще до аварии. Так как подготовка корабля к полету занимает приблизительно два месяца, то, если "МС-11" решат запускать раньше, специалистам на космодроме придется работать в две-три смены.
Ранее сообщалось, что комиссия по расследованию аварии "Союза-ФГ" приступила к работе.
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