На МКС рассказали о главном страхе космонавтов

Космонавты и астронавты больше всего боятся, что планируемый на орбиту полет может не состояться, сказал российский космонавт Сергей Прокопьев , который находится на Международной космической станции, во время телемоста с МГУ в воскресенье в рамках форума "Наука 0+".

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин , ни американец Ник Хейг не пострадали.

"Чего боятся космонавты и астронавты, это что сорвётся старт", — сказал космонавт.

"Они думают о том, чтобы все прошло штатно", — добавил Прокопьев.