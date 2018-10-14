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На МКС рассказали о главном страхе космонавтов
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На МКС рассказали о главном страхе космонавтов 

РИА Новости + ещё 30 31 минуту назад
Фото: NASA
Космонавты и астронавты больше всего боятся, что планируемый на орбиту полет может не состояться, сказал российский космонавт Сергей Прокопьев, который находится на Международной космической станции, во время телемоста с МГУ в воскресенье в рамках форума "Наука 0+".
Телемост подготовлен при поддержке агентств МИА "Россия сегодня" и Sputnik.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
"Чего боятся космонавты и астронавты, это что сорвётся старт", — сказал космонавт.
"Они думают о том, чтобы все прошло штатно", — добавил Прокопьев.
Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса". До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".
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