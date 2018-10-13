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«Синий экран смерти»: Windows «убил» компьютеры
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«Синий экран смерти»: новое обновление Windows «убило» компьютеры 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: Reuters
Пользователи компьютеров на операционной системе Windows пожаловались на критический сбой, возникший после попытки установить обновление. Об этом сообщает Inquirer.
Отмечается, что версия под номером KB4464330 должна была устранить проблему, приводящую к удалению файлов из папки "Мои документы", однако привела к еще более серьезным неполадкам.
В частности, после установки обновления компьютер перезагружается и демонстрирует "голубой экран смерти" (BSOD) с сообщением о "неустранимой ошибке". Как отмечает издание, большинство жалоб поступило от пользователей, работающих на ноутбуках Hewlett-Packard, однако подобные обращения поступали и от владельцев других устройств.
В комментариях на форуме техподержки предположили, что проблема заключается в файле HpqKbFiltr.sys, который входит в состав предустановленного программного обеспечения от HP. Некоторым пользователям удалось избавиться от "синего экрана смерти" путем перемещения или переименования этого файла.
Ранее в Сети пожаловались, что в процессе обновления операционной системы до Windows 10 (1809) происходит удаление файлов, которые невозможно вернуть после отката к предыдущей версии.
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