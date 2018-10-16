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Хейг оценил действия Овчинина при аварии «Союза»
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Астронавт Хейг высоко оценил действия Овчинина при аварийной посадке «Союза» 

RT на русском + ещё 61 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский астронавт Ник Хейг высоко оценил действия российского космонавта Алексея Овчинина в ходе аварийной посадки «Союза МС-10».
«Для меня всё было в новинку, это был мой первый полёт. Так что я должен отдать должное моему командиру Алексею Овчинину. Он закалённый космонавт, ветеран. И когда мы проходили через всё это, он был в состоянии объяснять мне, что является нормальным, а что — нет», — заявил Хейг в ходе пресс-конференции, организованной NASA.
Ранее Овчинин в интервью RT рассказал, какая реакция была у Хейга во время аварии на корабле «Союз МС-10».
11 октября сообщалось, что во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
Алексею Овчинину и Нику Хейгу удалось приземлиться с помощью спускаемой капсулы.
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