Глава НАСА эмоционально отреагировал на аварию «Союза»

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике: "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, на борту находились российский и американский космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг.

Брайденстайн отметил, что авария не повлияет на дальнейшее сотрудничество НАСА и Роскосмоса

"Я горд нашим астронавтом Ником Кейгом и его женой Кейти. Как и все наши астронавты, Ник пять лет учил русский, чтобы поучаствовать в этом запуске. Это была его первая поездка на МКС. И я уверен, что он разочарован", — рассказал он.

Овчинина глава НАСА также назвал героем. Он отметил, что оба космонавта повели себя в высшей степени профессионально.

В определенный момент речи голос Брайденстайна задрожал.

"Какое-то время мы не знали, что с ними происходит", — произнес он, едва сдерживая эмоции.

Брайденстайн добавил, что был потрясен высочайшим качеством работы огромной команды в момент аварии. Действия российских коллег из "Роскосмоса" он также оценил высоко.

"Их команда работала бок о бок с нашей Это было впечатляюще. Вмести наши народы могут сделать больше, чем по отдельности", — заявил он.

Глава НАСА выразил надежду, что следующий совместный запуск ракеты силами российских и американских специалистов пройдет успешно.

Пользователи YouTube поддержали позицию Брайденстайна.

"Его эмоциональная реакция понятна и естественна", — написал Thomas Akerberg.

"Я просто не понимаю, почему мы не можем поладить. Надо отдать должное русским. Почему бы нашим странам не сотрудничать мирно и со взаимным уважением" — добавил Apocraphon tripp.

"Забота о членах команды и их состоянии — редкое качество для руководителей коммерческих или государственных организаций", — отметил Woritse.

Авария ракеты-носителя "Союз"

По предварительным данным, авария "Союза произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, ранее рассказали источники РИА Новости

Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин аварии было решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".

Ранее Брайденстайн также подчеркивал, что полностью уверен в безопасности и надежности российских ракет, а также ожидает, что американские астронавты вновь полетят в космос на корабле "Союз".