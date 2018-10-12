Ещё
Части аварийного «Союза» изучит «Прогресс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Муж-депутат высказался о перекрывшей МКАД жене
Муж-депутат высказался о перекрывшей МКАД жене

Части аварийного «Союза» изучит «Прогресс» 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Части ступеней аварийной ракеты "Союз" будут доставлены на самарское предприятие "Прогресс" (производитель ракет-носителей семейства "Союз") 14 октября, где в начале следующей недели приступит к работе комиссия по летным испытаниям.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос", комиссия изучит фрагменты ступеней аварийной ракеты-носителя. "Роскосмос" также планирует ускорить подготовку новой ракеты-носителя, чтобы скорее принять решение по графику дальнейших пусков.
Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла утром 11 октября. Во время старта с Байконура ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось благополучно эвакуироваться.
Вести.Ru: последние новости
Созданное в Facebook устройство позволяет "слышать" кожей На Байконуре началась подготовка к очередному пилотируемому запуску Астрономы впервые увидели рождение двойной нейтронной звезды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Во время выступления Путина случилось ЧП323
Скандал с министром и другие события дня14
«Крымский мост станет шикарным подарком Украине»529
Муж-депутат высказался о перекрывшей МКАД жене114
Найдено пророчество Ньютона об апокалипсисе20
Видео
00:25
Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе
Политика
02:34
Дорогая позиция: как Донбасс рушит карьеру Пореченкова
Шоу-бизнес Статьи
00:56
«Стараюсь держаться»: Хлебникова о суициде мужа
Шоу-бизнес Статьи
08:50
Части аварийного «Союза» изучит «Прогресс»
Наука и техника
00:17
Facebook разрешил выкладывать 3D-фото
Интернет Наука и техника
00:57
Мадонна опять в центре скандала
Шоу-бизнес
00:30
В Ростове-на-Дону собака спасла от гибели свою хозяйку
Происшествия
01:25
Во время выступления Путина случилось ЧП
Политика
01:05
Точечный удар ракетами «Калибр» попал на видео
Армия Оружие
08:50
Система «Союза» спасла экипаж без их участия
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение