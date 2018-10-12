Части аварийного «Союза» изучит «Прогресс»

Части ступеней аварийной ракеты "Союз" будут доставлены на самарское предприятие "Прогресс" (производитель ракет-носителей семейства "Союз") 14 октября, где в начале следующей недели приступит к работе комиссия по летным испытаниям.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос" , комиссия изучит фрагменты ступеней аварийной ракеты-носителя. "Роскосмос" также планирует ускорить подготовку новой ракеты-носителя, чтобы скорее принять решение по графику дальнейших пусков.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла утром 11 октября. Во время старта с Байконура ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось благополучно эвакуироваться.