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Установлены виновные в аварии «Союза»
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Установлены виновные в аварии «Союза» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 35 49 минут назад
Комиссия Роскосмоса вместе со следственными органами определили возможных виновных в том, что оказался поврежден один из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», из-за чего произошла авария 11 октября, сообщил источник на космодроме Байконур.
«С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий», — передает слова источника РИА «Новости».
Источник назвал дату первого после аварии пуска ракеты «Союз»
Фамилии сборщиков, которые могли допустить ошибку, указаны в «бортовых журналах», изъятых следствием — там содержатся данные обо всех операциях, которые были выполнены с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска. Также в них содержатся данные о выполнявших и контролировавших эти операции, дата и время проведения работ.
Изъята и документация на предприятии-изготовителе в Самаре, и в филиале на Байконуре.
Ранее источники сообщили, что причиной аварии «Союза» может быть ошибка, допущенная в ходе сборки изделия в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур.
Напомним, на прошлой неделе произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» при взлете с кораблем «Союз МС-10». Экипаж уберегла от гибели система аварийного спасения космического корабля.
Авария произошла из-за того, что один из боковых блоков ракеты не отделился, как положено, и первая ступень ракеты столкнулась со второй.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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