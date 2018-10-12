Ещё
Беспилотный «Союз» переделают в пилотируемый
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: беспилотный «Союз» могут переоборудовать под пилотируемый запуск 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Беспилотный "Союз МС-14", планируемый к старту в 2019 году, могут переоборудовать под пилотируемый запуск из-за произошедшей аварии, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Беспилотный грузовик делали, потому что производство РКК "Энергия" заточено под производство четырех кораблей в год. Но это обычный пилотируемый корабль, который просто не был задействован в программе и его решили сделать грузовозвращаемым. Скорее всего, "Союз МС-14", который сейчас запланирован к полету на сентябрь 2019 года, сделают обычным пилотируемым кораблем", — рассказал собеседник агентства.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.
Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".
Авария при запуске "Союза МС-10"\: белый след в небе и возвращение космонавта
Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".
Последние новости
В Москве прошла акция в поддержку Кирилла Вышинского Очередь в спину: зачем американцам понадобились российские пулеметы Покончивший с собой в СИЗО актер из "Глухаря" оставил записку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Министра уволили после скандального заявления690
Красавицу-модель хладнокровно застрелили за рулем14
Хлебникова дала первое интервью после смерти мужа
Мажор раскидал десятки тысяч в центре Питера77
Массовая драка в Петербурге закончилась смертью137
Видео
09:06
МКС может стать «консервой»
Наука и техника
01:25
Путин пошутил о помощи Белоруссии
Политика
00:38
США не придут на войну с Россией
Армия Войска
00:49
Министра уволили после скандального заявления
Политика
00:53
Опубликовано видео испытаний транспортера «Ковчег»
Армия
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
00:56
Хлебникова дала первое интервью после смерти мужа
Шоу-бизнес Другое
00:42
Корректируемые снаряды попали на видео в Сирии
Армия
00:58
Контролируемый подрыв 17-этажного элеватора
Происшествия
00:34
Мажор раскидал десятки тысяч в центре Питера
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение