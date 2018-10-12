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В Иордании найден неизвестный город
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В труднодоступной местности найден неизвестный город 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Jagiellonian University
Польские археологи, работающие в Иордании, обнаружили на юге этой страны древнее поселение эпохи позднего неолита.
Открытие было сделано в труднодоступной горной местности, в которой ранее никто исследований не проводил. Об этом сообщает Science in Poland. Руины раскопали археологи из Ягеллонского университета в Кракове.
"Это самое восточное поселение, связанное с поздним неолитом, которое обнаружено на сегодняшний день, — говорит руководитель экспедиции Петр Колодзейчик. — Наши исследования можно считать новаторскими, потому что никто до нас не проводил раскопки в этой местности".
По его словам, поселение было защищено каменными стенами. Центральное здание, вероятно, было храмом. Вокруг стен археологи обнаружили множество артефактов: точильные камни, наконечники стрел, фрагменты керамики — сосудов, использовавшихся для хранения продуктов.
Колодзейчик считает, что в этой местности будут сделаны и другие неожиданные открытия.
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