В Иордании найден неизвестный город

В труднодоступной местности найден неизвестный город

Польские археологи, работающие в Иордании , обнаружили на юге этой страны древнее поселение эпохи позднего неолита.

Открытие было сделано в труднодоступной горной местности, в которой ранее никто исследований не проводил. Об этом сообщает Science in Poland. Руины раскопали археологи из Ягеллонского университета в Кракове.

"Это самое восточное поселение, связанное с поздним неолитом, которое обнаружено на сегодняшний день, — говорит руководитель экспедиции Петр Колодзейчик. — Наши исследования можно считать новаторскими, потому что никто до нас не проводил раскопки в этой местности".

По его словам, поселение было защищено каменными стенами. Центральное здание, вероятно, было храмом. Вокруг стен археологи обнаружили множество артефактов: точильные камни, наконечники стрел, фрагменты керамики — сосудов, использовавшихся для хранения продуктов.

Колодзейчик считает, что в этой местности будут сделаны и другие неожиданные открытия.