Авария «Союза» вылилась в космическую сумму

Нынешняя авария «Союза-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» — очередное звено в длинной цепи неудачных запусков российских ракет-носителей. Только с 2010 года таковых набралось 14. Из них девять были проведены с космодрома Байконур , три — с Плесецка , по одному — с морской платформы в Тихом океане в рамках программы «Морской старт» и с нового отечественного космодрома Восточный. Все эти аварии повлекли за собой не только репутационный ущерб для космической отрасли РФ , но и весьма ощутимый материальный. В случае с «Союзом МС-10» страховые выплаты составят 4,65 млрд рублей.

32 спутника, включая 19 иностранных

Канады, Мексики, Норвегии, США, Швеции, В общей сложности было потеряно три грузовых корабля типа «Прогресс» и 32 различных спутника (включая малые аппараты), в том числе — 19 иностранных (принадлежали заказчикам из Германии Японии ).

В 2010 году неудачей закончился запуск РН «Протон-М», в результате чего три аппарата ГЛОНАСС-М упали в Тихий океан. Ущерб оценивался в 2,5 млрд рублей.

2011 год стал рекордным по числу ЧП: аварийными или частично успешными признаны пять запусков из 32. Были утрачены спутник военного назначения «Гео-ИК-2», спутники «Экспресс-АМ4», «Меридиан», корабль «Прогресс М-12М» и аппарат «Фобос-Грунт». Ущерб превысил 18 млрд рублей.

В 2012 году РН «Протон-М» не смогла вывести на расчётную орбиту спутники связи «Экспресс-МД2» и «Телком-3». Ущерб составил 6 млрд рублей.

В 2013 году неудачей завершился запуск РН «Зенит-3SL» с американским спутником Intelstat-27. Ещё одна крупная авария произошла при запуске РН «Протон-М» с тремя космическими аппаратами ГЛОНАСС-М. Ущерб превысил 4 млрд рублей.

В мае 2014 года спутник связи «Экспресс-АМ4Р» и ракета-носитель «Протон-М» сгорели в плотных слоях из-за отказа рулевого двигателя третьей ступени. Аппараты были застрахованы на 7,8 млрд рублей.

В апреле 2015 года грузовой транспортный корабль «Прогресс М-27М» после старта с космодрома Байконур вышел на 30 км выше расчётной орбиты и впоследствии сгорел в плотных слоях атмосферы. Ущерб оценили в 5 млрд рублей.

28 ноября 2017 года с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с 19-ю спутниками, принадлежавшими разным странам, включая Россию, Канаду, Норвегию, Японию, Германию и США. Половина из этих аппаратов не была застрахована. Считалось, что «Союз-2.1б», далёкий потомок «Союза» гагаринских времён, — ракета надёжная. Однако вывести спутники на целевую орбиту ей не удалось. Каким оказался ущерб, доподлинно неизвестно.

171,5 млрд рублей потрачено в 2017 году

Очевидно другое: правительство продолжает вкладывать в космическую отрасль весьма немалые средства. В 2017 году финансирование составило 171,5 млрд рублей и, по оценкам специалистов, этого вполне хватит на текущие нужды космонавтики, особенно — на развитие коммерческих спутников. Однако не всё измеряется вложенными деньгами, во всяком случае, большие суммы не гарантируют сохранение той высокотехнологичной инфраструктуры, что досталась России в наследство от СССР.

Гендиректор петербургской консалтинговой компании Nova Team, публицист и блогер Вадим Жартун подсчитал, что с 2008-го по 2017-й годы в мире произошло 802 запуска космических ракет. Из них 281 — больше остальных — осуществила Россия. Но в 2016—2017 годах лидерство по количеству запусков в год захватили США, прежде всего, благодаря Илону Маску и его SpaceX . С аварийностью ситуация ещё интереснее: здесь вне конкуренции европейцы (ни одного полностью провального запуска из 87), на втором месте — японцы (ни одной серьёзной аварии, только пусков вдвое меньше), на третьем — американцы (2,54% неудачных пусков за 10 лет), на четвёртом — Китай (3,16% неудач за 10 лет), на пятом — Россия (5,34%), на шестом — Индия (8,11%).

«Выводы очень просты: такими темпами мы скоро потеряем свою долю рынка коммерческих запусков, число пусков ещё сильнее сократится, полезная нагрузка останется преимущественно отечественной, а дорогущий космодром «Восточный» станет чем-то вроде царь-пушки, которая не стреляет, и царь-колокола, который не звонит — космодромом, с которого не летают», — пишет Вадим Жартун.

Нерешённая проблема страхования

В истории с «Союзом МС-10» отдельного упоминания заслуживает тема страхования. Риски при запуске корабля, а также при его стыковке с Международной космической станцией (МКС) были застрахованы страховой компанией «Согласие» на сумму 4,65 млрд рублей. Конкретнее, речь идёт о рисках утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества, а также — несения расходов, связанных с прерванным зажиганием по любой причине.

Проблема в том, что космические риски в России по-прежнему страхуются на частно-добровольной, а не государственно-обязательной основе. В 2014 году Минфин отказался поддержать идею Роскосмоса , предложившего страховать все запуски, финансируемые за госсчёт. По мнению финансового ведомства, эта мера будет противоречить Гражданскому кодексу (ГК), а часть инициатив Роскосмоса и так уже реализуется на практике. Кроме того, считает Минфин, определение жёстких тарифных ставок для имущества не представляется возможным.