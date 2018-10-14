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Неизвестное животное нашли в пещере Туркменистана
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Неизвестное животное нашли в пещере Туркменистана 

Мир24 + ещё 8 26 минут назад
Фото: МТРК «МИР» / Аллан Себетов
Международная группа ученых из Болгарии и Испании нашла в пещере на востоке Туркменистана неизвестное науке членистоногое животное, передает Planet Today.
Неизвестное существо обнаружили в пещере Каптархана. Живая находка принадлежит к семейству двухвосток. У животного отсутствуют глаза, а его размер составляет всего несколько миллиметров.
Найденный вид получил название Turkmenocampa mirabilis, что в переводе означает «невероятный». Исследователи утверждают, что перед тем, как приспособиться к условиям жизни в туркменистанских пещерах, членистоногое прошло длинную эволюцию.
Известно, что ученые собираются продолжить исследование регионов Средней Азии, чтобы изучить поселение двухвосток в этой местности, а также понять, как прошла адаптация к неподходящим для них условиям обитания.
Ранее исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета, а также специалисты из других учебных заведений опубликовали исследование, в котором дается описание неизвестного вида древних примитивных саламандр. Фрагменты костей возрастом более 120 млн лет были обнаружены у ручья Тээтэ в Сунтарском районе Якутии. До этого ученые были уверены, что данные животные вымерли еще в Юрском периоде.
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