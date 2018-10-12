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Сделан первый качественный снимок кольца у черной дыры
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Первый качественный снимок газопылевого кольца вокруг черной дыры 

Популярная механика 44 минуты назад
Фото: Популярная механика
Астрономам впервые удалось получить качественный снимок газопылевой структуры, окружающей активную сверхмассивную черную дыру в центре галактики.
Известно, что сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центре галактик, "поглощают" все, что приближается к ним достаточно близко, однако возможность наблюдать такие явления в Млечном Пути предоставляется достаточно редко. Теперь же, однако, с помощью радиотелескопа ALMA астрономы смогли заснять очень активную черную дыру в центре спиральной галактики M77, находящейся в 47 млн световых лет от Земли.
В центре M77 находится активное галактическое ядро; это означает, что газ и материя постоянно поглощаются центральной черной дырой и излучается интенсивный свет. Такие активные области Вселенной могут помочь ученым понять, как ведут себя галактики и сверхмассивные черные дыры, находящиеся в их центре.
Новое открытие было сделано научной группой из Японии; исследователи при помощи радиотелескопа ALMA смогли заснять активное ядро M77. Об исследовании кратко сообщает портал New Atlas.
Специалисты обнаружили небольшую газопылевую структуру, окружающую черную дыру; радиус этого облака, вращающегося вокруг черной дыры, составлял 20 световых лет. Существование данных структур предполагалось на протяжении десятилетий, однако, как отмечают исследователи, впервые качественный снимок такой структуры удалось получить лишь сейчас.
Радиотелескоп ALMA позволяет делать снимки в очень высоком разрешении; при этом, как подчеркивают исследователи, важно было регистрировать микроволновое излучение от молекул цианистого водорода (HCN) и формил-ионов (HCO+). Отмечается, что данные молекулы "светятся" в микроволновом диапазоне лишь при достаточной плотности и, таким образом, позволяют сказать о плотности данного газопылевого облака.
Кроме того, исследователи заметили, что обнаруженная структура вращается несколько хаотично и движение газа не всегда регулируется гравитацией черной дыры. По предположению ученых, это может быть связано с тем, что в прошлом M77 столкнулась с другим объектом, возможно, с небольшой галактикой.
Исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.
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