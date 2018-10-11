Рогозин рассказал о состоянии Овчинина и Хейга

Американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин чувствуют себя хорошо, в результате аварии «Союза» они не получили травм.

«Слава Богу, что ребята живы. Отлично себя чувствуют, никаких травм у них нет, посадка прошла очень мягко», — сказал он.

Ранее Овчинин и Хейг были доставлены в аэропорт Крайний.

11 октября во время запуска корабля «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Для выяснения причин произошедшего «Роскосмосом» была создана комиссия.