Рогозин рассказал о состоянии Овчинина и Хейга 

Американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин чувствуют себя хорошо, в результате аварии «Союза» они не получили травм.
Об этом в ходе пресс-подхода заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Слава Богу, что ребята живы. Отлично себя чувствуют, никаких травм у них нет, посадка прошла очень мягко», — сказал он.
Ранее Овчинин и Хейг были доставлены в аэропорт Крайний.
11 октября во время запуска корабля «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
Для выяснения причин произошедшего «Роскосмосом» была создана комиссия.