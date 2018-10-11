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Рогозин рассказал о состоянии Овчинина и Хейга
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Рогозин рассказал о состоянии Овчинина и Хейга 

RT на русском 2 часа назад
Фото: @roscosmos Twitter
Американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин чувствуют себя хорошо, в результате аварии «Союза» они не получили травм.
Об этом в ходе пресс-подхода заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Слава Богу, что ребята живы. Отлично себя чувствуют, никаких травм у них нет, посадка прошла очень мягко», — сказал он.
Ранее Овчинин и Хейг были доставлены в аэропорт Крайний.
11 октября во время запуска корабля «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
Для выяснения причин произошедшего «Роскосмосом» была создана комиссия.
RT на русском: последние новости
Первое видео с Овчининым и Хейгом после аварийной посадки корабля «Союз МС-10» Источник назвал возможную причину аварии «Союза МС-10» Источник: экипаж МКC совершит аварийное приземление
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