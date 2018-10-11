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Стали известны первые слова командира «Союза» после аварии
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Стали известны первые слова командира «Союза» после аварии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости
Телеканал «Звезда» опубликовал запись переговоров командира корабля «Союз МС-10», российского космонавта Алексея Овчинина с центром управления полетами сразу после аварии.
«Две минуты сорок пять секунд. Авария носителя. Быстро мы прилетели», — говорит он перед началом аварийной посадки.
Комментариев второго члена экипажа, астронавта НАСА Тайлера Хейга в приведенном фрагменте записи не слышно.
В четверг, 11 октября, при запуске пилотируемого корабля «Союз» с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.
Экипаж — члены миссии МКС-57/58 — совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане. Овчинин и Хейг должны были провести в космосе 187 суток, в российской программе было запланировано 56 экспериментов.
По предварительной информации, причиной аварии могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя. Из-за случившегося программа пилотируемых и грузовых пусков к МКС будет пересмотрена.
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