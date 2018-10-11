Стали известны первые слова командира «Союза» после аварии

«Две минуты сорок пять секунд. Авария носителя. Быстро мы прилетели», — говорит он перед началом аварийной посадки.

Комментариев второго члена экипажа, астронавта НАСА Тайлера Хейга в приведенном фрагменте записи не слышно.

В четверг, 11 октября, при запуске пилотируемого корабля «Союз» с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

Экипаж — члены миссии МКС-57/58 — совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане. Овчинин и Хейг должны были провести в космосе 187 суток, в российской программе было запланировано 56 экспериментов.

По предварительной информации, причиной аварии могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя. Из-за случившегося программа пилотируемых и грузовых пусков к МКС будет пересмотрена.