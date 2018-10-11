Опубликованы фото спасенных космонавтов

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«Роскосмос» опубликовал фото спасенных из аварийного «Союза» космонавтов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Роскосмос" опубликовал в Twitter три фотографии с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом, спасенными из аварийного "Союза".
Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 Овчинин и Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.
На опубликованных фото Овчинину и Хейгу измеряют давление.
"Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур", — говорится в сообщении к фотографиям.
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