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Высказаны сомнения в озвученной версии аварии «Союза»
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Высказаны сомнения в озвученной версии аварии «Союза» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Член Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Железняков заявил, что плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя вряд ли могло стать причиной аварии при старте «Союза-ФГ».
«Это маловероятно, но учитывая абсурдность предыдущих аварий, когда датчики вверх ногами ставили, гайки не докручивали, эта версия имеет право на жизнь, хотя и нельзя говорить, что это единственно возможная причина. Все покажет следствие», — cказал он.
Ранее сообщалось, что предварительной причиной аварии при старте «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» могло стать то, что один из блоков второй ступени при отделении зацепил центральный блок.
В четверг во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытали очень сильные перегрузки, но они живы, уже приземлились и выбрались из спускаемого аппарата.
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