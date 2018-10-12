Европа похвалила упавший «Союз»

Европейское космическое агентство похвалило качество упавшего «Союза»

Также в ЕКА отметили надежность «Союзов», позволившую сохранить жизни космонавтов.

«Безопасное возвращение экипажа подтверждает чрезвычайную надежность транспортной системы "Союз" и ее критическую значимость для всего партнерства по программе МКС. Произошедшее сегодня продемонстрировало выдающуюся слаженную работу поисково-спасательных групп, сделавших все необходимое для Алексея Овчинина и Ника Хейга», — подчеркнул Вернер.

Ранее источник в отрасли рассказал агентству «Интерфакс» , что причиной аварии ракеты-носителя «Союз» могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя.

11 октября, при запуске пилотируемого корабля «Союз» с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.