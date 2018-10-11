Названа возможная причина аварии «Союза»

Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» могла произойти из-за плохого крепления блоков второй ступени. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, во время отделения блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, из-за чего и произошла авария.

Вторая ступень ракеты потеряла ориентацию, и двигатели отключились в аварийном режиме.

При этом информированный источник «Интерфакса» заявил, что при подготовке запуска оборудование было проверено, и никаких проблем специалисты не выявили.

Авария произошла 11 октября при запуске «Союза МС-10» к МКС с космодрома Байконур. У ракеты-носителя «Союз-ФГ» аварийно отключились двигатели второй ступени. После этого корабль разделился на отсеки и выпустил парашют со спускаемым аппаратом.