Ещё
Названа возможная причина аварии «Союза»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа возможная причина аварии «Союза» 

Рамблер 54 минуты назад
Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» могла произойти из-за плохого крепления блоков второй ступени. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По словам собеседника агентства, во время отделения блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, из-за чего и произошла авария.
Вторая ступень ракеты потеряла ориентацию, и двигатели отключились в аварийном режиме.
При этом информированный источник «Интерфакса» заявил, что при подготовке запуска оборудование было проверено, и никаких проблем специалисты не выявили.
Авария произошла 11 октября при запуске «Союза МС-10» к МКС с космодрома Байконур. У ракеты-носителя «Союз-ФГ» аварийно отключились двигатели второй ступени. После этого корабль разделился на отсеки и выпустил парашют со спускаемым аппаратом.
Члены экипажа — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг — приземлились в казахстанской степи. Они не получили травм при аварийной посадке.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»363
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы165
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией369
Прелести жены депутата на МКАД заинтересовали ЦОДД115
Россия покидает ПАСЕ791
Видео
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
01:23
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»
Наука и техника Происшествия
01:20
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел
Происшествия Статьи
01:17
Украина похвасталась БТР с американскими двигателями
Армия Оружие
00:53
Прелести жены депутата на МКАД заинтересовали ЦОДД
Происшествия Другое
00:59
NASA сфотографировало «глаз» урагана «Майкл»
Наука и техника
08:04
Все пилотируемые пуски в России приостановили
Наука и техника
00:43
Россию пригрозили исключить из Совета Европы
В мире Политика
00:50
Пассажиров самолета в США эвакуировали из‐за белки на борту
Катастрофы Происшествия
01:05
Испанскую Майорку накрыло мощное наводнение
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение