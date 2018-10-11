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Стали известны последствия аварии «Союза»
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Стали известны последствия аварии «Союза» 

Lenta.ru + ещё 71 46 минут назад
Экипаж Международной космической станции (МКС) из-за аварии может на неопределенное время остаться в количестве трех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Там остается 3 человека, что соответственно скажется на научных экспериментах на неопределенное время, пока к ним не пошлют кого-то и не будет установлена причина аварии», — уточнил он.
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В четверг, 11 октября, при запуске пилотируемого корабля «Союз» с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.
По предварительной информации, причиной аварии могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя.
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