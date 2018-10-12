Ещё
МКС может стать «консервой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МКС может стать «консервой» 

Вести.Ru + ещё 77 22 минуты назад
Международная космическая станция может остаться без экипажа, передает ТАСС. Как сообщил в пятницу журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, в теории МКС может остаться без экипажа. Беспилотный режим предусмотрен, но специалисты сделают все возможное, чтобы этого не допустить, так как станция создана для пилотируемых полетов.
"Процедура консервации станции предусмотрена, но она нежелательна и будем стараться ее избежать", — сказал Крикалев.
По его словам, полет экипажа, который сейчас работает на МКС, вероятно, будет продлен на несколько дней.
Крикалев отметил, что из-за аварии "Союза" запуск к МКС грузовика "Прогресс", который планировался на 31 октября, может быть перенесен.
Как сообщалось ранее, в минувший четверг на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" с космодрома Байконур на МКС отправилась очередная международная экспедиция, но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.
Вести.Ru: последние новости
Установлена предварительная причина аварии носителя "Союз ФГ" Авария на старте "Союза": как Алексей Овчинин и Ник Хейг успели катапультироваться "Союз МС-10" занял свое место место на "Байконуре"
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Массовая драка в Петербурге закончилась смертью62
Названа причина аварии «Союза»250
Опубликована предсмертная записка актера из «Глухаря»42
Стало известно о состоянии Караченцова4
Хирург годами убивал и калечил пациентов154
Видео
09:06
МКС может стать «консервой»
Наука и техника
00:38
США не придут на войну с Россией
Армия Войска
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
02:08
Хирург годами убивал и калечил пациентов
Происшествия Статьи
00:50
Массовая драка в Петербурге закончилась смертью
Происшествия
06:19
Названа причина аварии «Союза»
Наука и техника Общество
05:20
НАСА сделало радикальное предложение об МКС
Наука и техника
00:22
Камера сняла призрак кота
Общество
03:30
Маньяку из МЧС вынесли приговор
Происшествия
00:38
Стало известно о состоянии Караченцова
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение