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Врачи рассказали о состоянии экипажа «Союза»
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Появились данные о состоянии экипажа потерпевшего аварию «Союза» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 274 1 час назад
Замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вячеслав Рогожников рассказал о состоянии экипажа корабля «Союз МС-10», потерпевшего аварию вскоре после старта с космодрома Байконур.
По словам Рогожникова, космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг чувствуют себя хорошо, передает ТАСС.
«Если бы не этот случай, я бы сказал, люди здоровы. Все нормально: они приземлились, перегрузка была для них небольшая, она была краткая, мы сразу нашли их, мы их даже видели под куполом, отвезли», — добавил представитель Федерального медико-биологического агентства.
Замглавы ФМБА уточнил, что экипаж ракеты «Союз-ФГ» после аварии провел ночь в Центральной медсанчасти №1 города Байконур под наблюдением врачей.
«На всякий случай перестраховались — сразу в Москву не повезли, здесь на Байконуре они ночь поспали, вчера поужинали, сегодня позавтракали. Бодрые, веселые, сейчас повезем в Москву», — рассказал Рогожников, уточнив, что экипаж «Союза» будет доставлен в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.
Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у экипажа потерпевшего аварию «Союза».
Напомним, в четверг во время старта «Союза-ФГ» с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. Экипаж корабля «Союз МС-10» совершил аварийное приземление в Казахстане.
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