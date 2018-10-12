Врачи рассказали о состоянии экипажа «Союза»

Появились данные о состоянии экипажа потерпевшего аварию «Союза»

«Если бы не этот случай, я бы сказал, люди здоровы. Все нормально: они приземлились, перегрузка была для них небольшая, она была краткая, мы сразу нашли их, мы их даже видели под куполом, отвезли», — добавил представитель Федерального медико-биологического агентства.

Замглавы ФМБА уточнил, что экипаж ракеты «Союз-ФГ» после аварии провел ночь в Центральной медсанчасти №1 города Байконур под наблюдением врачей.

«На всякий случай перестраховались — сразу в Москву не повезли, здесь на Байконуре они ночь поспали, вчера поужинали, сегодня позавтракали. Бодрые, веселые, сейчас повезем в Москву», — рассказал Рогожников, уточнив, что экипаж «Союза» будет доставлен в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.

Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у экипажа потерпевшего аварию «Союза».

Напомним, в четверг во время старта «Союза-ФГ» с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. Экипаж корабля «Союз МС-10» совершил аварийное приземление в Казахстане.