В «Роскосмосе» не исключили, что МКС может остаться без экипажа

Роскосмос не исключает возможность того, что Международная космическая станция останется без экипажа, но будет пытаться избежать такого варианта, сообщил РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. "Теоретически (возможно). Мы будем пытаться этого избегать, но будем смотреть на конкретные планы-графики", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли МКС остаться без экипажа.