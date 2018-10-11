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МКС может остаться без экипажа
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В «Роскосмосе» не исключили, что МКС может остаться без экипажа 

РИА Новости + ещё 146 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос не исключает возможность того, что Международная космическая станция останется без экипажа, но будет пытаться избежать такого варианта, сообщил РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.
"Теоретически (возможно). Мы будем пытаться этого избегать, но будем смотреть на конкретные планы-графики", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли МКС остаться без экипажа.
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