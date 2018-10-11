Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»

Экипаж «Союза» приземлился в Казахстане

Экипаж «Союза МС-10», запущенного к МКС 11 октября, приземлился в Казахстане после аварии носителя. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, члены экипажа вышли на связь.

В составе экипажа входят российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Третье место на корабле оставили под контейнер с грузом для МКС. Специалисты уже определили вероятный район аварийного приземления. Наземным группам потребуется полтора часа, чтобы прибыть туда.

Экипаж приземлился. Все живы. — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 октября 2018 г.

По предварительным данным, 11 октября при запуске «Союза» к МКС аварийно отключились двигатели второй ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Источник «Интерфакса» на Байконуре заявил, что авария произошла на 119-й секунде, когда боковые блоки первой ступени начали отделяться от центрального блока второй ступени.

После этого корабль разделился на отсеки и выпустил парашют со спускаемым аппаратом (в нем находятся космонавты). По данным агентства, члены экипажа не получили травм при аварийной посадке.