Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»

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Экипаж «Союза» приземлился в Казахстане 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Экипаж «Союза МС-10», запущенного к МКС 11 октября, приземлился в Казахстане после аварии носителя. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, члены экипажа вышли на связь.
Старт "Союза" с новым экипажем закончился аварией
В составе экипажа входят российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Третье место на корабле оставили под контейнер с грузом для МКС. Специалисты уже определили вероятный район аварийного приземления. Наземным группам потребуется полтора часа, чтобы прибыть туда.
По предварительным данным, 11 октября при запуске «Союза» к МКС аварийно отключились двигатели второй ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ».
Источник «Интерфакса» на Байконуре заявил, что авария произошла на 119-й секунде, когда боковые блоки первой ступени начали отделяться от центрального блока второй ступени.
После этого корабль разделился на отсеки и выпустил парашют со спускаемым аппаратом (в нем находятся космонавты). По данным агентства, члены экипажа не получили травм при аварийной посадке.
На середину ноября был запланирован выход Овчинина и другого российского космонавта Сергея Прокопьева в открытый космос. По данным РИА Новости, среди задач Овчинина было обследование пристыкованного к МКС«Союза МС-09», в котором ранее обнаружили отверстие. Также он должен был провести эксперимент «Магнитный 3D-биопринтер»: вырастить образцы хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.
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