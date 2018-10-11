С Байконура стартовала ракета к МКС

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с двумя членами экипажа стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости.
На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Менее чем через десять минут после старта корабль отделится от верхней ступени ракеты и возьмет курс на полет к Международной космической станции. Корабль доберется до МКС по короткой четырехвитковой схеме примерно за шесть часов (при традиционной схеме "Союз" делает около 34 оборотов вокруг Земли, а путь до станции занимает двое суток).
На станции Овчинина с Хейгом ожидает экипаж МКС-56/57. В него входят российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньен. Планируется, что Овчинин с Хейгом проведут на орбите 187 суток.
Овчинин станет в декабре командиром МКС. Этот пост он примет от Герста. После Овчинина командиром станет российский космонавт Олег Кононенко.
Запуск посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации "Энергия", на котором изготавливают корабли "Союз". По этому случаю на головном обтекателе ракеты есть специальная наклейка.