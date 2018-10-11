Ещё
С Байконура стартовала ракета к МКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стала известна судьба экипажа упавшего "Союза"
Стала известна судьба экипажа упавшего "Союза"

С Байконура стартовала ракета с новым экипажем МКС 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с двумя членами экипажа стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости.
На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Менее чем через десять минут после старта корабль отделится от верхней ступени ракеты и возьмет курс на полет к Международной космической станции. Корабль доберется до МКС по короткой четырехвитковой схеме примерно за шесть часов (при традиционной схеме "Союз" делает около 34 оборотов вокруг Земли, а путь до станции занимает двое суток).
На станции Овчинина с Хейгом ожидает экипаж МКС-56/57. В него входят российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньен. Планируется, что Овчинин с Хейгом проведут на орбите 187 суток.
Овчинин станет в декабре командиром МКС. Этот пост он примет от Герста. После Овчинина командиром станет российский космонавт Олег Кононенко.
Запуск посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации "Энергия", на котором изготавливают корабли "Союз". По этому случаю на головном обтекателе ракеты есть специальная наклейка.
Последние новости
"Потопят в Гибралтаре": эксперт оценил шансы США на морскую блокаду РФ Кокорин и Мамаев: футболистов подставили зарвавшиеся мажоры В соцсетях обсуждают "смартфон" на фото 1943 года
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией218
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы129
Россия покидает ПАСЕ682
Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа61
Кадырова «вывел из себя» чеченец в московском метро509
Видео
01:23
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»
Наука и техника Происшествия
01:58
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
01:20
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел
Происшествия Статьи
01:17
Украина похвасталась БТР с американскими двигателями
Армия Оружие
00:43
Россию пригрозили исключить из Совета Европы
В мире Политика
03:00
Захарова объяснила цель «расследований» Bellingcat
Политика
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:31
В Италии оленю помогли выбраться из реки
Общество
00:35
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии
Армия Ближний Восток
05:16
Россия покидает ПАСЕ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение