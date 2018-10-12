Найден новый родственник тираннозавра

В американском штате Нью-Мексико палеонтологи нашли нового родственника тираннозавра. Чтобы определить, к какому отряду и семейству относится эта особь, они создали модели костей и черепа по найденным фрагментам с помощью 3D-сканирования и печати. Исследование опубликовано в журнале PeerJ.

Американские палеонтологи Эндрю Макдональд и Дуглас Вулф в поисках останков динозавров проводили раскопки на территории штата Нью-Мексико, в формации Менефи. Там они нашли относительно хорошо сохранившиеся кости динозавра, жившего около 78 миллионов лет назад. Новую особь почти сразу отнесли к тираннозавридам — крупным двуногим динозаврам из подотряда тероподов. Однако поскольку фрагменты явно отличались от костей других представителей этого семейства, ученые поняли, что нашли новый вид. Его назвали Dynamoterror dynastes (греч. dynamis — мощность, лат. terror — страх, ужас, лат. dynastes — властелин).

Чтобы точнее определить внешний вид костей, палеонтологи использовали технологию 3D-сканирования. Раньше, до ее использования, на то, чтобы подтвердить классификацию ископаемого, у ученых уходили недели. Теперь же сканирование фрагментов, создание моделей и их печать заняли всего три дня. Полученные 3D-снимки можно посмотреть на Sketchfab.

Для Макдональда и Вулфа Dynamoterror dynastes — уже второй описанный вид динозавров из формации Менефи штата Нью-Мексико. В августе 2017 года они открыли Invictarx zephyri, который относился к роду нодозавров — травоядных динозавров с панцирем из костяных пластин. Останки этого вида также были просканированы и выложены в сеть.

Тероподы — двуногие динозавры, большинство из которых — хищники. Самый известный вид этого подотряда — Tyrannosaurus rex — был открыт в 1905 году в США. В высоту он достигал 6 метров, в длину — 13,5 м, а весил около девяти тонн. С недавнего времени ученые относят к тероподам и современных птиц. Формация Менефи образовалась в мезозойскую эру (около 66 — 250 млн лет назад). Она была частью острова-континента Ларамидия, западной территории древнейшего континента, который затем, в результате геологических процессов, стал современной Северной Америкой.