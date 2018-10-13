Движение склона Этны угрожает цунами Средиземноморью

Юго-восточный склон Этны — самого активного вулкана в Европе — постепенно сползает глубже под воду под действием силы тяжести. Если он внезапное обрушится, то спровоцирует крупное цунами в Средиземном море. Об этом предупреждают в своем исследовании немецкие и итальянские ученые из Центра им. Гельмгольца по исследованию океана и Национального института геофизики и вулканологии Италии

«Мы не можем исключать, что скольжение склона обернется его катастрофическим обрушением. Таким образом, склоновые процессы Этны могут быть опаснее, чем ученые предполагали, — говорится в статье. — Возможно, мы также недооцениваем подводную динамику пород других островных и береговых вулканов».

Ученые давно знали о том, что надводные склоны Этны сползают в море, однако они не могли объяснить, почему это происходит. Предложив много теорий, исследователи сошлись на том, что горные породы сицилийского вулкана могут смещаться по двум основным причинам: вследствие силы тяжести и подъема магмы. Для того чтобы доказать любую из этих точек зрения, ученым не хватало данных о том, как движутся склоны Этны под водой. Обычно в геодезических исследованиях рельефа используют спутники, работающие при помощи электромагнитных волн. Однако в воде они ослабевают. Следовательно, такие спутники не подошли бы для исследования рельефа морского дна. Тем не менее, немецкие и итальянские ученые смогли приспособить звуковые волны для того чтобы наблюдать, как движутся горные породы Этны под водой.

Исследователи совместили принципы работы спутников и гидролокаторов. Они установили на разломе подводных пород пять звуковых трансляторов, которые каждые 90 минут передавали сигналы о движении склона вулкана. За 15 месяцев наблюдения передатчики не зарегистрировали никаких изменений, за исключением нескольких дней в 2017 году, когда данные сообщили об том, что разлом увеличивается. При этом в тот момент Этна не проявляла вулканической активности. Таким образом, ученые заключили, что на сползание склона Этны влияет в большей степени сила тяжести, нежели движение магмы. А это, в свою очередь, чревато неожиданными обрушениями горных пород.

Исследователи считают, что подобное обрушение приведет к катастрофическому цунами в Средиземном море, и сравнивают его возможные последствия с последствиями извержения гавайского вулкана Килауэа в мае этого года. Тем не менее, из-за недостатка данных пока что нельзя прогнозировать, когда склон может обрушиться и случится ли оно вообще.