На дне Тихого океана нашли «затерянный мир»

Ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) и Австралийского национального университета при обследовании Тасманова моря обнаружили горную цепь, которую никогда ранее не видел глаз человека.

Как сообщает ScienceAlert, найден настоящий "затерянный мир". Неизвестную горную цепь на дне Тасманова моря удалось обнаружить при помощи оборудования, которым оснащено исследовательское судно Investigator. Она была образована древними потухшими вулканами.

Высота некоторых гор достигает трех километров. Несмотря на это, ранее структуры не замечали. Дело в том, что пики горной гряды и поверхность океана разделяет двухкилометровый слой воды.

Вулканический ландшафт разнообразен как по размеру, так и по форме. Здесь встречаются и острые пики, и невысокие конические холмы, и широкие плато.

Ученые предполагают, что когда-то они были частью материка. Однако в результате распада Австралии и Антарктиды ушли под воду. Этот процесс завершился около 30 миллионов лет назад.

Исследование будет продолжено. Теперь ученым предстоит выяснить, какие существа обитают в "затерянном мире".