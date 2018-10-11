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На Урале обнаружили два идентичных минерала
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На Урале обнаружили два идентичных минерала 

Парламентская газета + ещё 2 9 часов назад
Фото: ОТР
Работники шахты в Свердловской области сделали уникальное открытие: им удалось обнаружить два одинаковых изумруда, передаёт ОТР.
В природе найти идентичные драгоценные камни почти невозможно — изумруды всегда отличаются цветовым оттенком. Обнаруженные минералы эксперты уже отнесли к одной из высших качественных категорий: минералы тёмного зелёного цвета почти не имеют трещин и примесей посторонних пород.
Предполагается, что после технической обработки изумруды пополнят коллекцию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.
Отмечается, что вес каждого камня составляет триста граммов. А общая стоимость находки превышает 1,5 млн рублей.
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