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Обнаружены «быстрые радиопакеты» из глубокого космоса
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Австралийские астрономы обнаружили «быстрые радиопакеты» из глубокого космоса 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ICRAR
Австралийские астрономы из Международного Центра радиоастрономических исследований (ICRAR) зафиксировали рост числа радиосигналов из глубокого космоса. Сигналы, пойманные учеными, длятся всего миллисекунды, но удивляют своей мощностью, сообщила в четверг пресс-служба Центра.
Результаты наблюдений, опубликованные в журнале Nature, свидетельствуют, что в течение года удалось зафиксировать 20 "быстрых радиопакетов" (FRB) — мощных вспышек радиоволн из глубокого космоса, источник которых остается загадкой. За прошлые годы наблюдений астрономы всей планеты зафиксировали чуть более 10 аналогичных вспышек. Анализ этих сигналов показал, что они были самыми яркими, а их источник — самым близким.
"За год наблюдения мы зафиксировали 20 "быстрых радиопакетов", и это почти вдвое больше чем все, что было зафиксировано за прошлые 10 лет. Они пришли к нам с другой стороны Вселенной и путешествовали миллиарды лет, прежде чем достичь Земли", — рассказывает доктор Райан Шеннон, возглавляющий исследование.
По его словам, анализ показал, что FRB, пересекая галактики, проходили через облака газа, теряя скорость.
Соавтор работы — доктор Жан-Пьер Маккуарт из Университета Кертин добавил: "Время прибытия радиоволн разной длины говорит нам о том, через какие скопления вещества она прошла на своем пути. Мы можем использовать "быстрые радиопакеты", чтобы понять что находится в пространстве между галактиками, и это действительно захватывающее открытие".
Теперь исследователи из ICRAR надеются продолжить изучение сигналов, в попытке найти их источник. "Мы сможем локализовать источник вспышки точнее, чем в тысячную долю градуса. Это можно сравнить с толщиной человеческого волоса, видимого в десяти метрах, такая локализация поможет связать всплески с определенной галактикой", — отметил Райан Шеннон.
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