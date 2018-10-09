NASA отправит роверы на спутник Юпитера

NASA планирует отправить роверы для изучения спутника Юпитера

NASA планирует в перспективе отправить роверы для исследования спутника Юпитера Европы, но пока собирается сосредоточиться на лунных миссиях. Об этом сообщил во вторник глава агентства Джим Брайденстайн, выступая перед студентами МГУ.

"Я на данном этапе сосредоточен на миссиях на Луну. Европа может быть следующим спутником, куда мы посетим. Отправим роботов и роверов. В Конгрессе США тоже считают Европу интересным местом для исследований", — сказал Брайденстайн.

Говоря о поиске жизни на Марсе, он отметил, что сейчас уже известно, что циклы на Марсе сочетаются с сезонами на этой планете, но это не значит, что там есть жизнь. "Однако это повышает возможность этого. Если мы сможем открыть жизнь в рамках нашей собственной Солнечной системы, это повлияет на дальнейшее изучение космоса. Кроме того, мы еще можем открыть жизнь вне нашей Солнечной системы", — сказал глава NASA.

Отвечая на вопрос, что будет после Марса, он заметил, обращаясь к студентам: "Что будет после Марса — будет решать ваше поколение".