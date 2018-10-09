ASUS показала хромбук C423

Компания ASUS представила новый 14-дюймовый хромбук модели C423. Он выпущен в двух вариантах: с процессором Intel Celeron и без сенсорного экрана, а также с Pentium N4200 и сенсорным дисплеем.

В компании утверждают, что это первая модель с дизайном NanoEdge. Это означает всего лишь тонкие рамки экрана — порядка 5,8 мм. Новинка может раскрываться на 180 градусов. Автономность составляет порядка 10 часов. C423 оснащён портами USB-C и USB 3.1, а также слотом microSD.

Другие спецификации, а также цены пока не уточняются. Кроме того, неизвестно, когда новинка приедет в Россию. Впрочем, подобные устройства не слишком интересны массовому пользователю, поскольку в РФ нет повсеместной высокоскоростной мобильной связи. А Chrome OS как раз «привязана» к интернету.

Впрочем, с подобными характеристиками новинка вполне подойдёт для установки лёгкого дистрибутива Linux, чего хватит для работы с документами.