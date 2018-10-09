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Везувий мог вскипятить мозг своим жертвам
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Везувий мог вскипятить мозг своим жертвам 

Индикатор + ещё 2 1 час назад
Фото: Petrone et al/PLOS Оне
Ученые выдвинули новую гипотезу, которая объясняет повреждения на телах некоторых погибших при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Согласно их идее, резко возросшая температура буквально вскипятила жидкости внутри организма, что повысило давление и привело к разрыву черепа изнутри. Доводы авторы приводят в статье в журнале PLOS One.
В результате самого знаменитого извержения Везувия, произошедшего в 79 году нашей эры, под пеплом и лавой оказались погребены города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Все жители этих поселений погибли.
В рамках новой работы ученые исследовали тело, найденное в Геркулануме на берегу залива — одной из ближайших к вулкану точек города. На костях, в том числе на внутренней стороне черепа, а также на окружающем пепле ученые нашли отложения красно-черного минерала. Химический анализ показал, что в нем много железа и его оксидов. Некоторые следы таких минералов найдены около металлических предметов, например, монет, но их происхождение не всегда можно объяснить подобным образом.
Авторы считают, что они смогли найти следы кипения крови и дальнейшего разрушения содержащихся в ней веществ. «Мы впервые показываем убедительные экспериментальные свидетельства быстрого испарения телесных жидкостей и мягких тканей жертв извержения в Геркулануме во время смерти от экстремальных температур, — пишут ученые в статье. — Внимательное исследование скелетов жертв выявило разломы и разрывы черепов, а также почернения внешних и внутренних поверхностей. Такой эффект представляет результатом одновременного непосредственного воздействия высоких температур и внутричерепного давления пара, вызванного вскипанием мозга, и взрыва черепа в качестве возможного результата».
Тем не менее, идея ученых пока остается гипотезой, поскольку они не смогли окончательно сопоставить обнаруженный минерал с телесными жидкостями.
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