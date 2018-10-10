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Google разорвал соглашение с Пентагоном
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Google разорвал соглашение с Пентагоном 

ТК «Звезда» + ещё 6 2 часа назад
Фото: Christoph Dernbach dpa Globallookpress
Разработку алгоритмов для облачных вычислений военное ведомство оценило в 10 млрд долларов.
Под давлением своих сотрудников, Google отказался продлевать контракт с Пентагоном на разработку искусственного интеллекта для облачных вычислений. Помимо этого, холдинг выпустил свод принципов. Согласно этому документу руководство будет выбирать проекты, в которых будет участвовать компания.
«Мы не будем участвовать в проекте Joint Enterprise Defense Infrastructure cloud (JEDI), который реализуется Пентагоном по двум причинам. Во-первых, мы не уверены, что эти разработки соответствуют нашим принципам. Во-вторых, мы осознали, что были пункты контракта, которые мы не можем выполнить вследствие отсутствия у нас необходимых сертификатов», — прокомментировали представители Google. Их слова приводит издание Bloomberg.
По их словам, однако, компания не отказывается от работы с правительством Соединенных штатов.
Ранее стало известно, что Google остановила другой проект с Петагоном по разработке процедуры распознавания лиц. Военное ведомство предполагало использовать этот алгоритм для внедрения его на ударные беспилотники.
Сейчас за проект JEDI борются другие крупные IT-холдинги такие как, Oracle, Microsoft, Amazon и IBM. Его стоимость оценивается в 10 млрд долларов.
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