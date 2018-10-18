Источник назвал срок возвращения численности экипажа МКС к прежнему уровню

Экипаж Международной космической станции (МКС) после аварии ракеты «Союз» вернется к нормальной численности из пяти-шести человек не раньше лета 2019 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Он уточнил, что численность экипаже достигнет шести человек только после стыковки к МКС корабля «Союз МС-13», старт которого намечался по прежнему графику на 23 июля.

Ранее глава NASA Джим Брайнденстайн заявил, что авария «Союза» не повлияла на отношения России и США в космосе.

Он уточнил, что отношения стран в космосе «крепки, как никогда».