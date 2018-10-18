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Источник назвал срок возвращения численности экипажа МКС к прежнему уровню
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Источник назвал срок возвращения численности экипажа МКС к прежнему уровню 

Газета.Ru + ещё 87 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Экипаж Международной космической станции (МКС) после аварии ракеты «Союз» вернется к нормальной численности из пяти-шести человек не раньше лета 2019 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Он уточнил, что численность экипаже достигнет шести человек только после стыковки к МКС корабля «Союз МС-13», старт которого намечался по прежнему графику на 23 июля.
Ранее глава NASA Джим Брайнденстайн заявил, что авария «Союза» не повлияла на отношения России и США в космосе.
Он уточнил, что отношения стран в космосе «крепки, как никогда».
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