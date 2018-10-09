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«Союз МС-10» установлен на стартовый стол в Байконуре
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Ракету с кораблем «Союз МС-10» установили на стартовую площадку Байконура 

РИА Новости + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем " Союз МС-10" для отправки космонавтов на МКС установили на первую стартовую площадку ("Гагаринский старт") космодрома "Байконур", сообщил журналистам представитель Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
"Вертикализация прошла штатно", — сказал он.
Ракету с кораблем выкатили из монтажно-испытательного корпуса рано утром. Примерно через два часа железнодорожный состав доставил её к стартовому комплексу.
На корабле "Союз МС-10" к Международной космической станции отправятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Место третьего члена экипажа займет контейнер с грузами. Для Овчинина это второй космический полет, Хейг отправляется на станцию в первый раз. Планируется, что Овчинин и Хейг проведут на орбите 187 суток.
Старт ракеты намечен на 11.40 мск 11 октября. Корабль отправится к МКС по короткой четырехвитковой схеме и достигнет станции примерно за шесть часов (при традиционной схеме "Союз" делает 34 оборота вокруг Земли, а путь до станции занимает более двух суток).
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что корабль дополнительно проверили "самым тщательным образом". Это понадобилось после того, как в бытовом отсеке "Союза МС-09", сейчас пристыкованного к станции, 30 августа обнаружили отверстие, причины появления которого до сих пор неясны (экипаж тогда быстро загерметизировал отверстие).
Одной из задач Овчинина в ходе его второго полета как раз и станет поиск улик. Он вместе с Сергеем Прокопьевым (командир "Союза МС-09") выйдет в середине ноября в открытый космос, чтобы обследовать корабль снаружи. Космонавтам предстоит вскрыть часть экранно-вакуумной теплоизоляции и противометеоритной защиты корабля. Они попробуют добраться до просверленной области "Союза" и даже попытаются отыскать остатки "клея", которым могло быть загерметизировано отверстие до его обнаружения.
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