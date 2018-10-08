Объяснены синие огни в небе над Москвой

Астроном объяснил происхождение синих огней в небе над Москвой

Движущиеся синие огни в небе над Москвой видеозапись которых распространяется в интернете и показана по федеральным каналам, возникли из-за оптического эффекта — отражения городской иллюминации от облаков, считает директор Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало.

Ранее в интернете появилась видеозапись синих огней, движущихся по ночному небу Москвы. На кадрах видно, как несколько неподвижных "объектов" сгруппировались в треугольник, а четыре светящихся шара проносятся мимо него по прямой траектории.