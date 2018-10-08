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Объяснены синие огни в небе над Москвой
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Астроном объяснил происхождение синих огней в небе над Москвой 

РИА Новости 1 час назад
Движущиеся синие огни в небе над Москвой, видеозапись которых распространяется в интернете и показана по федеральным каналам, возникли из-за оптического эффекта — отражения городской иллюминации от облаков, считает директор Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало.
Ранее в интернете появилась видеозапись синих огней, движущихся по ночному небу Москвы. На кадрах видно, как несколько неподвижных "объектов" сгруппировались в треугольник, а четыре светящихся шара проносятся мимо него по прямой траектории.
"Оптических явлений в атмосфере довольно много. Предположим такую ситуацию: внизу, на земле, проходит дискотека и над этим районом проходит низко облако. Эти огни отражаются от него и люди видят на нем проекцию света. Я считаю, что это нечто другое, чем НЛО", — сообщил РИА Новости Бисикало в понедельник.
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