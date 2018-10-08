Старейшая новая звезда оказалась не новой

США, Польши и Известная с 1670 года новая звезда оказалась не новой, а столкновением коричневого и белого карликов. Об этом узнали астрономы из Великобритании ЮАР , которые зарегистрировали слияние при помощи данных обсерватории ALMA, работающей в миллиметровом диапазоне радиоволн. О своем открытии исследователи сообщили в статье, опубликованной в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Термин «новая звезда» предложил датский астроном XVI века Тихо Браге, который наблюдал вспышку, возникшую на месте, где раньше разглядеть звезду не позволяли приборы того времени. Хотя объект SN 1572 из созвездия Кассиопеи, который видел Браге, на самом деле был сверхновой, до 1930 года эти термины считались почти синонимами. Сейчас новыми называют вспышки от близко расположенных двойных звезд, двух красных карликов или от белого карлика и звезды. Сверхновой становится звезда, выделяющая гораздо больше энергии. Часто белые карлики участвуют или в образовании таких явлений, или сами возникают из-за них. Фактически это означает, что новым такой объект выглядит для наблюдателя, тогда как на самом деле подобные события характерны для поздних стадий эволюции звезд.

Новая в CK Лисички была открыта в 1670 году независимо картезианским монахом Антельмом Вуатюре и через месяц польским астрономом Яном Гевелием. Ее можно было наблюдать два года, после чего остаток новой — облака пыли и газа в виде песочных часов — удалось обнаружить только в 1982 году.

ESO/T. Kamiński

Современные астрономы исследовали остатки новой при помощи обсерватории ALMA и установили, что вспышка 1670-1672 годов была результатом столкновения белого и коричневого карлика, причем первый объект был примерно в десять раз массивнее второго. Белым карликом называют маленький и очень плотный объект, в которые превращаются небольшие звезды вроде Солнца в конце своей жизни, а коричневым — объект чуть меньший, чем звезда, которому не хватает массы для постоянной термоядерной реакции. Таким образом, в знаменитой вспышке новой поучаствовали бывшая звезда и «недозвезда», так что формально это была не новая.

«CK Лисички в прошлом считалась старейшей "старой новой", — прокомментировал свое открытие соавтор статьи Най Эванс, профессор астрофизики в Университете Киля (Германия). — Однако многолетние наблюдения, которые я проводил, используя наземные и космические телескопы, убедили меня, что это не новая. Все знали, чем это не было — но никто не знал, чем это было!»

Изучая газопылевые облака, освещаемые сиянием двух соседних звезд, астрономы также выяснили, что остатки столкновения карликов содержат литий и большое количество простых органических молекул, в том числе формальдегида (H2CO), метанола (CH3OH) и формамида (NH2CHO).

Летом этого года возле того же объекта при помощи телескопов ALMA и NOEMA удалось впервые зарегистрировать радиоактивный изотоп в межзвездном пространстве. Им, как сообщает статья Nature Astronomy, стал изотоп алюминия-26 в молекуле монофторида алюминия (AlF).