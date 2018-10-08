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На Луну отправят «капсулу времени»
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На Луну отправят «капсулу времени» с информацией на ДНК 

Naked-Science.ru 3 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Уже несколько лет энтузиасты из фонда AMF (Arch Mission Foundation) продвигают проект «Ковчег». Предполагается, что для сохранения информационного наследия человечества оно должно быть записано на экстремально устойчивые носители и помещено в «капсулы времени», которые разошлют за пределы Земли на случай глобальной катастрофы. Недавно фонд сообщил о достижении соглашения о партнерстве с мировым гигантом Microsoft и Лабораторией молекулярных информационных систем Вашингтонского университета, при поддержке которых новая капсула в 2020 году должна быть отправлена на Луну.
Планируется, что в капсулу поместят статьи из Википедии, около 10 тысяч оцифрованных фотографий, тексты десятков великих книг и другие данные, записанные на тончайших никелевых пластинках (показаны на фотографии), а также в последовательностях цепочек ДНК. Синтез ДНК будет производиться калифорнийским биотехнологическим стартапом Twist Bioscience, а пока AMF и Microsoft объявили о приеме памятных снимков для записи: прислать их для «Лунной библиотеки» могут все желающие, разместив фотографию в одной из социальных сетей с хэштегом #MemoriesInDNA. Сообщается, что в капсуле будет помещена и инструкция для расшифровки ДНК — на всякий пожарный случай.
Говоря о конечной и глобальной цели своей работы, в AMF ссылаются на идеи великого фантаста и популяризатора науки Айзека Азимова, в книгах которого описывается «Галактическая библиотека» — рассыпанные по космосу хранилища ценной информации. Предполагается, что проект фонда действительно охватит ближайшие небесные тела, включая Луну и Марс, а затем и всю Солнечную систему, чтобы в далеком конечном итоге действительно превратить в библиотеку всю нашу Галактику.
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