На Луну отправят «капсулу времени»

Уже несколько лет энтузиасты из фонда AMF (Arch Mission Foundation) продвигают проект «Ковчег». Предполагается, что для сохранения информационного наследия человечества оно должно быть записано на экстремально устойчивые носители и помещено в «капсулы времени», которые разошлют за пределы Земли на случай глобальной катастрофы. Недавно фонд сообщил о достижении соглашения о партнерстве с мировым гигантом Microsoft и Лабораторией молекулярных информационных систем Вашингтонского университета, при поддержке которых новая капсула в 2020 году должна быть отправлена на Луну.
Планируется, что в капсулу поместят статьи из Википедии, около 10 тысяч оцифрованных фотографий, тексты десятков великих книг и другие данные, записанные на тончайших никелевых пластинках (показаны на фотографии), а также в последовательностях цепочек ДНК. Синтез ДНК будет производиться калифорнийским биотехнологическим стартапом Twist Bioscience, а пока AMF и Microsoft объявили о приеме памятных снимков для записи: прислать их для «Лунной библиотеки» могут все желающие, разместив фотографию в одной из социальных сетей с хэштегом #MemoriesInDNA. Сообщается, что в капсуле будет помещена и инструкция для расшифровки ДНК — на всякий пожарный случай.
Говоря о конечной и глобальной цели своей работы, в AMF ссылаются на идеи великого фантаста и популяризатора науки Айзека Азимова, в книгах которого описывается «Галактическая библиотека» — рассыпанные по космосу хранилища ценной информации. Предполагается, что проект фонда действительно охватит ближайшие небесные тела, включая Луну и Марс, а затем и всю Солнечную систему, чтобы в далеком конечном итоге действительно превратить в библиотеку всю нашу Галактику.