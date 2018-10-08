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Названы сроки продаж OnePlus 6T
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OnePlus 6T появится в продаже 30 октября 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: facebook.com/OnePlusCommunityPage
Смартфон 6T может появится на полках магазинов 30 октября. Такая информация была опубликованы на странице устройства на сайте Amazon India.
Аппарат будет оснащен дактилоскопическим датчиком под экраном, сообщал ранее News.ru. Он также должен получить 6,41-дюймовый AMOLED-экран с каплевидным вырезом, чип Snapdragon 845, 6 или 8 Гб оперативной памяти.
У смартфона будет отсутствовать разъем 3,5 мм для наушников, а ёмкость батареи увеличится на 10% по сравнению с предшественником. Поддержка беспроводной зарядки пока остаётся под вопросом.
7 октября в официальном твиттере OnePlus появилось сообщение, что пользователь ждёт некий анонс в течение 24 часов.
Ранее News.ru сообщил, что компания Ford запатентовала новую технологию для управления беспилотными автомобилями. Она включает в себя два режима вождения, которые задействуют смартфон или планшет.
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