Названы сроки продаж OnePlus 6T

OnePlus 6T появится в продаже 30 октября

Смартфон 6T может появится на полках магазинов 30 октября. Такая информация была опубликованы на странице устройства на сайте Amazon India.

Аппарат будет оснащен дактилоскопическим датчиком под экраном, сообщал ранее News.ru. Он также должен получить 6,41-дюймовый AMOLED-экран с каплевидным вырезом, чип Snapdragon 845, 6 или 8 Гб оперативной памяти.

У смартфона будет отсутствовать разъем 3,5 мм для наушников, а ёмкость батареи увеличится на 10% по сравнению с предшественником. Поддержка беспроводной зарядки пока остаётся под вопросом.

Check back in 24 hours for an exciting announcement. #OnePlus6T pic.twitter.com/mIeveZ0n6H— OnePlus (@oneplus) 7 октября 2018 г. 7 октября в официальном твиттере OnePlus появилось сообщение, что пользователь ждёт некий анонс в течение 24 часов.