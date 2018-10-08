«Приготовьтесь к удару»: Маск посадил ступень в Калифорнии

Илон Маск впервые посадил в Калифорнии ступень своей ракеты. За впечатляющим и оглушающим зрелищем наблюдали жители Санта-Барбары и других городов Калифорнии.

Ракета Falcone 9 американской компании SpaceX в воскресенье вечером успешно стартовала с космодрома на базе Военно-воздушных сил «Ванденберг» в Калифорнии и вывела на орбиту коммерческий спутник. Старт состоялся в 19.21 по местном времени, в 5.21 мск. В этот раз ракета миллиардера Илона Маска вывела на расчетную орбиту одиночную коммерческую нагрузку –ею стал аргентинский спутник SAOCOM-1A, предназначенный для наблюдений Земли.

Спустя менее, чем восемь минут после старта первая ступень ракеты штатно приземлилась на бетонированной площадке там же на базе ВВС «Ванденберг», всего четырехстах метрах от места старта.

«Это отличные новости для всех в компании SpaceX, — заявил комментатор трансляции Том Прадерио. — Мы все восхищены».

Дело в том, что до этого дня SpaceX уже давно и успешно возвращает первые ступени своих ракет — либо на сушу, где у компании было две площадки на космодроме во Флориде, либо в океан, куда предварительно выводится специально сконструированная баржа.

Всего ранее Маск возвращал ступени на наземные площадки 11 раз, всегда эти возвращения были успешными и всегда — на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Поэтому посадка первой ступени минувшим вечером стала главной особенностью состоявшегося пуска — компания SpaceX впервые в своей истории вернула сохранной ступень при пуске на западном побережье США

Возвращение на землю и повторное использование летавших ступеней — главное техническое решение, при помощи которого в компании SpaceX намерены значительно снизить себестоимость пусков для коммерческих и государственных, в том числе оборонных заказчиков.

Минувший пуск стал очередным, в котором участвовала уже летавшая первая ступень, причем также с западного побережья США. 25 июля с ее помощью ракета Falcon 9 вывела в космос 10 телекоммуникационных спутников Iridium Next.

В планах компании возвращать все первые ступени запускаемых ракет на сушу для удешевления процесса их восстановления. Впрочем, это возможно только в случае относительно легких полезных нагрузок на невысокие орбиты. В противном случае, остающегося в ступени топлива не хватает для посадки на сушу — возможен лишь вариант посадки в океане.

На базе ВВС в Калифорнии SpaceX в 2015 году арендовала у военных две площадки, ранее использовавшихся для стартов ракет Titan. Инженеры компании переоборудовали одну для посадок ступеней, вторую — для запусков ракет Falcone 9.

В будущем компания SpaceX намерена производить посадки возвращаемых ступеней и за пределами базы «Ванденберг», где получила разрешение на такую деятельность только минувшим летом.

Запущенный спутник SAOCOM-1A массой 1600 килограммов — разработка Аргентинского космического агентства . Он будет летать на полярной орбите высотой 620 километров и изучать поверхность планеты при помощи радара SAR (Synthetic Aperture Radar). С его помощью ученые намереваются измерять уровень влаги в почве, что позволит лучше предсказывать урожайность различных культур. Кроме того, эти данные будут использоваться при прогнозировании лесных пожаров, наводнений и других чрезвычайных бедствий природного характера.

Близнец спутника, SAOCOM-1, также будет запущен с этого космодрома ракетой Falcone 9 в следующем году. Оба аппарата будут проводить аналогичные наблюдения с орбиты, их измерения будут интегрированы с измерениями, получаемыми сетью итальянских космических аппаратов.

«Использование двух групп спутников на одной и той же орбите позволит быстро реагировать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», — поясняли в компании SpaceX.

Состоявшийся запуск представлял немалый интерес не только для ракетчиков и их заказчиков, но и для местных жителей, которым повезло увидеть и даже услышать необычное представление.

За несколько дней до запуска командование ВВС выпустило предупреждение, в котором говорилось о том, что возвращение ступени будет сопровождаться тремя мощными звуковыми ударами. «Местные жители смогут увидеть возвращение первой ступени Falcon 9, включая несколько поджигов двигателей во время спуска, — говорилось в предупреждении. Во время спуска жители Санта-Барбары, Вентуры и Сан-Луис-Обиспо могут услышать один или несколько звуковых ударов».

Такие хлопки возникают при падении ступени в атмосфере со скоростью, превышающей скорость звука. Двигаясь на таких скоростях, некоторые части ступени создают ударные волны, которые достигают наблюдателей на земле.

Подобные эффекты знакомы жителям Флориды еще со времен программы Space Shuttle, однако жителям Калифорнии слышать это в новинку.

Некоторым удалось заснять и так называемую медузу — красивое явление, наблюдаемое при запуске или включении двигателей ракеты вскоре после заката или перед восходом Солнца. Шлейф выхлопных газов освещается солнечными лучами, и с поверхности Земли можно наблюдать характерную картинку.

Минувший запуск стал 17-м по счету для компании, выполненным в текущем году. Таким образом от компания находится в одном пуске от достижения рекордных показателей прошлого, 2017 года, в котором ею было совершено 18 космических пусков.

В планах SpaceX было побить этот рекорд в 2018 году, совершив 24 пуска, но вероятно, этой цели достичь не удастся по ряду причин. Несмотря на это, по темпам запусков компания уже прочно обошла всех своих конкурентов, включая «Роскосмос», а также другие частные компании.