Раскопки древнего Угарита хотят возобновить

Сирийские специалисты планируют возобновить раскопки древнего Угарита

Сирийские специалисты планируют возобновить раскопки древнего города Угарита в провинции Латакия.

Древний торговый город-государство Угарит находился на побережье Средиземного моря, в нескольких километрах от современного города Латакия. Первое поселение возникло здесь около 8 тысяч лет назад. В Угарите пересекались важные торговые пути купцов Эгейского моря, Анатолии, Вавилона, Египта и других земель, город был международным портом.

Археологическое городище было случайно открыто крестьянином в 1928 году. Город много лет числится в списке кандидатов на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО . Новые исследования в Угарите давно не проводились. По данным специалистов, он открыт примерно на 20%.

Сейчас планируется возобновление раскопок.

"Территория Угарита — 35 гектаров. В период расцвета в городе проживали около 30 тысяч человек — практически мегаполис по тем меркам. Люди занимались земледелием, пользовались дарами моря и, конечно, получали прибыль от торговых потоков", — рассказал журналистам директор музея "Угарит" Васал Абдалем.

Специалисты отмечают, что одним из важнейших открытий, сделанных при раскопках города, стал древний угаритский клинописный алфавит.

"Мы нашли более 20 тысяч записей на этом языке. Люди тогда писали на табличках, которые хорошо сохранились. Жители Угарита при помощи письма сохранили для потомков информацию о политическом и социальном устройстве своего города. Есть заметки о производстве металла. Да что там — мы нашли целую библиотеку!" — сказал профессор университета Латакии Фасан Джабмус.

Историк знакомит с Угаритом и его письменностью своих студентов. "До войны в Угарите проводилось множество археологических экспедиций. Я тоже хочу побывать в одной из таких. Хорошо получать знания из книг, но ведь это наша история, и мы можем продолжить писать ее", — сказала студентка Ясмин Магдан.