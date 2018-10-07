Загадочный монстр из океана попал на видео

Ученые впервые сняли на камеру загадочного монстра из глубин океана

Эволюция часто превращает глубоководных созданий в необычных существ, которые нам, обитателям поверхности, кажутся пришельцами из другого мира. Недавно ученые повезло: им удалось снять уникальные кадры того, как охотится необычный глубоководный хищник.

Что будет, если скрестить пеликана с угрем? Вы удивитесь, но подобный гибрид и в самом деле обитает в Мировом океане. Угорь-пеликан (лат. Eurypharynx pelecanoides) — это подвид лучеперых рыб, отличающийся длинным змееобразным телом и огромной головой, которая умеет раздуваться как воздушный шар. Его можно встретить на глубине от 500 до 3000 метров в тропических и даже умеренных морях. Вести фотосъемку на таких глубинах весьма проблематично, а потому до недавнего времени у ученых практически не было сведений, которые подсказали бы им, почему существо выглядит так странно.

Но теперь морские биологи стали на шаг ближе к разгадке этой тайны. Команда исследователей погрузилась на глубину 1000 метров в Атлантический океан в специальном аппарате примерно в 1500 км от побережья Португалии — неподалеку от Азорских островов. Первоначально ученые считали, что угри-пеликаны раздувают свои головы, чтобы сформировать своего рода ловчий «мешок», в который потом попадет добыча. Другая теория состояла в том, что благодаря этой своей особенности животное просто создает большое отверстие, в которое с током воды попадает мелкая добыча.

Однако реальность как всегда оказалась намного интереснее. Новое видео свидетельствует о том, что на самом деле угри-пеликаны — это жестокие хищники, которые активно ведут охоту. Они исследуют свои угодья и, обнаружив добычу, раздувают свои головы максимально широко, чтобы увеличить шанс проглотить ее. В будущем ученые надеются провести еще несколько сеансов видеосъемок и узнать больше о том, как живут и размножаются эти удивительные существа.