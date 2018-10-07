Ещё
Загадочный монстр из океана попал на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Гагарина покинула Россию после провокации
Гагарина покинула Россию после провокации

Ученые впервые сняли на камеру загадочного монстра из глубин океана 

Популярная механика 27 минут назад
Эволюция часто превращает глубоководных созданий в необычных существ, которые нам, обитателям поверхности, кажутся пришельцами из другого мира. Недавно ученые повезло: им удалось снять уникальные кадры того, как охотится необычный глубоководный хищник.
Что будет, если скрестить пеликана с угрем? Вы удивитесь, но подобный гибрид и в самом деле обитает в Мировом океане. Угорь-пеликан (лат. Eurypharynx pelecanoides) — это подвид лучеперых рыб, отличающийся длинным змееобразным телом и огромной головой, которая умеет раздуваться как воздушный шар. Его можно встретить на глубине от 500 до 3000 метров в тропических и даже умеренных морях. Вести фотосъемку на таких глубинах весьма проблематично, а потому до недавнего времени у ученых практически не было сведений, которые подсказали бы им, почему существо выглядит так странно.
Но теперь морские биологи стали на шаг ближе к разгадке этой тайны. Команда исследователей погрузилась на глубину 1000 метров в Атлантический океан в специальном аппарате примерно в 1500 км от побережья Португалии — неподалеку от Азорских островов. Первоначально ученые считали, что угри-пеликаны раздувают свои головы, чтобы сформировать своего рода ловчий «мешок», в который потом попадет добыча. Другая теория состояла в том, что благодаря этой своей особенности животное просто создает большое отверстие, в которое с током воды попадает мелкая добыча.
Однако реальность как всегда оказалась намного интереснее. Новое видео свидетельствует о том, что на самом деле угри-пеликаны — это жестокие хищники, которые активно ведут охоту. Они исследуют свои угодья и, обнаружив добычу, раздувают свои головы максимально широко, чтобы увеличить шанс проглотить ее. В будущем ученые надеются провести еще несколько сеансов видеосъемок и узнать больше о том, как живут и размножаются эти удивительные существа.
Популярная механика: последние новости
Ветряки могут вызвать локальное потепление В центре галактики обнаружили что-то большое и тяжелое В Китае прошли водные испытания крупного самолета-амфибии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что может С-300 в поединке с истребителем F-3574
Гагарина покинула Россию после провокации8
На учениях НАТО случилось ЧП120
Названо условие примирения России и Украины94
Толпы людей вышли на улицы Махачкалы232
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
01:24
Загадочный монстр из океана попал на видео
Наука и техника
00:41
Меланья Трамп пошла войной на мужа
США В мире
01:00
Толпы людей вышли на улицы Махачкалы
Общество
02:56
«Смертельное селфи»: почему люди гибнут из-за фото
Происшествия Статьи
01:06
Велосипедистов чуть не убило летящим оленем
Происшествия
00:40
Мужчина обгорел, поджигая машину соседа
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение