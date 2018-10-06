Ещё
Миллионы устройств останутся без Chrome
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пилота замгенпрокурора убили выстрелами в спину
Пилота замгенпрокурора убили выстрелами в спину

Google Chrome перестанет работать на 32 миллионах Android-устройств 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Пользователи ранних версий операционной системы Android в скором времени не смогут пользоваться браузером Google Chrome.
Примерно 3,2% Android-устройств (32 миллиона) скоро перестанут поддерживать браузер Google Chrome из-за устаревшей системы. Речь идет о владельцах гаджетов, работающих на Android 4.1-4.3 Jelly Bean.
Большинство приложений требуют для своей работы операционные системы Android 5.0 и более новые версии. В скором времени у Google Chrome пропадет возможность работы на Android 4.1-4.3 Jelly Bean.
Минимальная версия, которая будет необходима для нормальной работы браузера, станет версия не ниже Android 4.4 KitKat. Android 4.1-4.3 Jelly Bean действует с лета 2012 года.
ТК «Звезда»: последние новости
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр Американец 30 лет подпирал дверь метеоритом за $100 тысяч Стало известно, почему у хаски «ледяные» голубые глаза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в день учителя: педагог совратила школьника138
Евросоюз вынес вердикт сотрудничеству с Россией262
В Кремле рассказали о дне рождения Путина454
Президент Литвы увидела в России «вспышки ненависти»178
Басков сделал признание после смерти Кабалье13
Видео
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
02:56
«Смертельное селфи»: почему люди гибнут из-за фото
Происшествия Статьи
01:30
Страшное ДТП под Тверью: за директором уже пришли
Происшествия Статьи
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:55
«Срывайте уроки в школе»: британцы раскрыли «план Кремля»
В мире Статьи
00:58
«Горячая вода не нужна»: Кличко пошутил над киевлянами
В мире Статьи
00:32
Киев пожаловался на провокации в РФ
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение