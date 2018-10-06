Миллионы устройств останутся без Chrome

Google Chrome перестанет работать на 32 миллионах Android-устройств

Пользователи ранних версий операционной системы Android в скором времени не смогут пользоваться браузером Google Chrome.

Примерно 3,2% Android-устройств (32 миллиона) скоро перестанут поддерживать браузер Google Chrome из-за устаревшей системы. Речь идет о владельцах гаджетов, работающих на Android 4.1-4.3 Jelly Bean.

Большинство приложений требуют для своей работы операционные системы Android 5.0 и более новые версии. В скором времени у Google Chrome пропадет возможность работы на Android 4.1-4.3 Jelly Bean.

Минимальная версия, которая будет необходима для нормальной работы браузера, станет версия не ниже Android 4.4 KitKat. Android 4.1-4.3 Jelly Bean действует с лета 2012 года.